29 августа 2025 в 13:20

Как сохранить арбуз на зиму? Этот способ вы не знали!

Как сохранить арбуз на зиму: рецепт Как сохранить арбуз на зиму: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вы когда-нибудь пробовали маринованный арбуз? Если нет, то многое потеряли. Это невероятно вкусная, хрустящая и пикантная закуска, которая прекрасно хранится всю зиму и удивляет всех гостей. Этот способ заготовки вы точно не знали, а он такой простой!

Нарежьте 1 кг арбуза без корки крупными дольками (2-3 см). Переложите их в чистые банки (стерилизуйте предварительно). В банки кидайте: 2 дольки чеснока, 1 веточку мяты и 1 стручок острого перца, если хотите поострее.

Теперь приготовим маринад. Соедините 500 мл питьевой воды, 100 мл яблочного уксуса, 3 ст. л. сахарного песка, 1 ст. л. соли, 5 горошин душистого перца. Поставьте на плиту, дождитесь, пока закипит. Залейте арбузы обжигающим маринадом, закатайте банки и укутайте их до остывания.

  • Совет: для пикантного вкуса добавьте в маринад 1 ч. л. кориандра — он раскроется через месяц и придаст арбузу приятный аромат.

Анастасия Фомина
А. Фомина
