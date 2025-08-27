День знаний — 2025
27 августа 2025 в 13:10

Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе

Признаки плохого арбуза Признаки плохого арбуза Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Арбуз — это символ лета, но иногда, купив его, мы получаем разочарование: плод оказывается невкусным, водянистым или, что еще хуже, испорченным. Есть один очень важный признак, который поможет вам избежать ошибки и выбрать идеальный арбуз.

От плохого цвета до глянцевого блеска: все признаки некачественного арбуза

Неестественный цвет мякоти. Если она имеет очень яркий бордовый или красный цвет с желтоватыми прожилками — это признак нитратов. Хорошая мякоть должна быть розово-красной, с тоненькими белыми прожилками.

  • Что делать: попросите продавца показать нарезанный плод. Если мякоть выглядит подозрительно, откажитесь от покупки.

Глянцевая кожура без матовости. Качественный арбуз имеет матовую поверхность. Если кожура блестит, как начищенная, вероятно, плод не дозрел или обработан химикатами для привлекательного вида.

  • Лайфхак: проведите ногтем по кожуре — у хорошего арбуза верхний слой легко снимается.

Как выбрать арбуз Как выбрать арбуз Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слишком легкий или тяжелый вес. Арбуз неестественно легкий для своего размера? Скорее всего, он пересох или не успел набрать сладость. Слишком тяжелый плод может быть перекормлен водой с нитратами.

  • Норма: средний арбуз весом 5–7 кг — оптимальный выбор.

Глухой звук при простукивании. Все знают, что арбуз должен издавать звонкий звук, если слегка постучишь по нему. Но если звук глухой, как по спущенному мячу, — плод перезрел или начал портиться изнутри.

  • Как проверить: легко щелкните пальцем — должен быть чистый, вибрирующий звук.

Мягкие участки и трещины. Если на кожуре есть даже маленькие трещинки, вмятинки или мягкие участки, такой арбуз брать нельзя. Через повреждения внутрь попадают бактерии, что опасно для здоровья.

  • Важно: никогда не покупайте арбузы с трещинами!

Дополнительные признаки плохого арбуза

  • Желтое пятнышко сбоку должно быть равномерным, кремового цвета. Если оно белое или слишком большое, плод не дозрел.

  • Сухой хвостик не всегда признак спелости. Он мог высохнуть при хранении. Смотрите на комплекс признаков.

  • Слишком яркие семечки у неспелой мякоти — признак нитратов.

Что делать, если купили плохой арбуз?

Выбросить без сожаления, если:

  • мякоть кислит или горчит;

  • есть участки потемнения;

  • неестественный запах.

Как проверить на нитраты?

  • Опустите кусочек мякоти в воду: если вода окрасится в розовый цвет, есть нитраты.

  • Хороший арбуз сделает воду лишь слегка мутной.

Как понять, что арбуз плохой Как понять, что арбуз плохой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запомните: сейчас самое время покупать арбузы. В целом можете спокойно есть их до октября, это самый сезон, когда купить хороший плод проще всего.

Посмотрите рецепт арбузного желе — отличный способ сохранить плод на зиму.

