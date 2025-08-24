Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россия возобновила ввоз арбузов из одной страны

Россия возобновила импорт арбузов из Грузии впервые с 2023 года

Россия этим летом возобновила ввоз арбузов из Грузии после двухлетнего перерыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы. Отмечается, что отечественные компании приобретали у грузинских фермеров арбузы в июне и июле, но в 2022 году прекратили закупки.

Небольшая поставка — всего на $11,9 тысячи (960 тысяч рублей) — была в 2023 году, а затем импорт вновь прекратился. В этом же году поставки возобновились, составив $455,6 тысячи (36,7 млн рублей) за два летних месяца. В июле они почти достигли значений, которые были еще до перерыва, — $415,8 тысячи (33,5 млн рублей).

Ранее врач Зарема Тен заявила, что здоровым людям стоит придерживаться строгих норм потребления арбуза. По ее словам, максимальная суточная норма для взрослых составляет 500 граммов мякоти, для детей — не более 200 граммов. Лучше разделить лакомство на два-три приема, уточнила специалист.

До этого стало известно, что арбузная диета чревата серьезной потерей организмом жидкости. Как объяснила гастроэнтеролог Марина Игнатенко, такой экстремальный метод похудения приводит к краткосрочным результатам и дефициту важных питательных веществ.

