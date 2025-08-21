Гастроэнтеролог Игнатенко объяснила, чем опасна арбузная диета

Арбузная диета опасна тем, что приводит к потери жидкости, заявила краснодарский врач-гастроэнтеролог высшей категории Марина Игнатенко. Как рассказала она телеканалу «Краснодар», экстремальный метод похудения приводит к краткосрочным результатам.

Я не рекомендую такие экстремальные методы — они могут привести к дефициту важных питательных веществ и элементов. Первоначальный эффект арбузной диеты связан с банальной потерей жидкости и сокращением объемов съедаемой пищи. Но, по сути, это и не похудение вовсе, — пояснила специалист.

Ранее врач Екатерина Демьяновская предупредила, что съеденный на ночь арбуз может привести к резкому подъему уровня глюкозы, отекам и бессоннице. Она отметила, что в особой зоне риска люди с диабетом и чувствительностью к сахару.