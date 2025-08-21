Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 12:15

Гастроэнтеролог Игнатенко объяснила, чем опасна арбузная диета

Гастроэнтеролог Игнатенко: арбузная диета приводит к потере жидкости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арбузная диета опасна тем, что приводит к потери жидкости, заявила краснодарский врач-гастроэнтеролог высшей категории Марина Игнатенко. Как рассказала она телеканалу «Краснодар», экстремальный метод похудения приводит к краткосрочным результатам.

Я не рекомендую такие экстремальные методы — они могут привести к дефициту важных питательных веществ и элементов. Первоначальный эффект арбузной диеты связан с банальной потерей жидкости и сокращением объемов съедаемой пищи. Но, по сути, это и не похудение вовсе,пояснила специалист.

Ранее врач Екатерина Демьяновская предупредила, что съеденный на ночь арбуз может привести к резкому подъему уровня глюкозы, отекам и бессоннице. Она отметила, что в особой зоне риска люди с диабетом и чувствительностью к сахару.

здоровье
врачи
советы
Краснодар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк России заявил о необходимости передышки для экономики
Зеленский высказался насчет сделки с США по дронам на $50 млрд
Стало известно о смерти заслуженной артистки России
В Европе назвали самое важное заявление Путина
Как защитить личные данные в Сети: полное руководство
Раскрыты подробности скандального дела с впавшей в кому пассажиркой поезда
Политолог ответил, станет ли Украина для США вторым Израилем
В Госдуме раскритиковали уловку Украины с изменением границ областей
Украина и США согласовали состав группы для переговоров с РФ
Стало известно, зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук
Погода в Москве в пятницу, 22 августа: ждать ли сильные дожди и холод
Бойцовская собака разодрала лицо 13-летней девочки
Россия передала Украине трех детей
Альпинисты раскрыли шокирующие детали ЧП с Наговицыной в горах
Психолог рассказала, как правильно избавиться от лишних вещей в доме
Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине
На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа
Российские войска освободили новый населенный пункт в Донбассе
Минобороны раскрыло цели ночного удара на Украине
Перечислены ранние симптомы, указывающие на рак крови
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.