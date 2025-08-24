Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Врачи пояснили, сколько арбуза можно съесть в «сезонный» период

Врач Тен: за день взрослый человек может съесть не более 500 граммов арбуза

Здоровым людям стоит придерживаться строгих норм потребления арбуза, заявила в беседе с РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. По ее словам, максимальная суточная норма для взрослых составляет 500 граммов мякоти, для детей — не более 200 граммов.

Лучше разделить на два-три приема, не есть натощак и не заменять им воду, — посоветовала врач.

Оптимальной разовой порцией для здорового взрослого человека считается 200–300 граммов мякоти. Детям от трех лет можно начинать с 50–100 граммов, постепенно увеличивая до 150–200 граммов в сутки. Беременным и кормящим женщинам рекомендуется ограничиться 300–400 граммами в день.

Арбуз на 90% состоит из воды, что делает его эффективным средством для восполнения жидкости. Продукт также богат ликопином, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и защищает кожу от УФ-излучения.

Специалист рекомендует избегать ранних арбузов. Кроме того, нужно внимательно следить за реакцией организма при беременности и грудном вскармливании.

Ранее сообщалось, чем опасна арбузная диета. Экстремальный метод похудения приводит к краткосрочным результатам и потере жидкости.

Врачи пояснили, сколько арбуза можно съесть в «сезонный» период
