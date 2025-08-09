Десятки тонн опасных арбузов изъяли из продажи в России

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Арбузы вновь лидируют на фруктовом рынке в августе: продажи выросли в разы, а бахчевые развалы появились повсеместно. Урожай в этом году обильный благодаря идеальным погодным условиям на юге страны. Однако не все арбузы безопасны для здоровья, выяснил РЕН ТВ. По данным телеканала, в Воронежской области изъяли 122 партии бахчевых, а в Волгограде три из девяти проверенных арбузов оказались с повышенным содержанием нитратов. В Петербурге забраковали более тонны продукции. Количество сообщений о некачественных ягодах растет, что говорит о пике сезона.

Проверки выявляют не только нарушения в качестве товара, но и несанкционированную торговлю. Например, в одном из случаев палатку демонтировали за захват прохода, а испорченные арбузы и дыни уничтожили.

Однако есть и добросовестные продавцы. Например, Ислам из Казахстана ежедневно продает тонны арбузов, соблюдая все нормы хранения. Его продукция проходит проверки, а документы в полном порядке.

Эксперты отмечают, что жесткий контроль снижает риски фальсификации.

Если партия арбузов не соответствует стандартам, ее списывают, а поставщик теряет репутацию, — пояснил Марат Мазитов из Национального союза защиты прав потребителей.

Фермер Роман из Ставропольского края советует покупателям обращаться за помощью к продавцам и избегать покупок у дороги или с машин. Также важно помнить: астраханские и дагестанские арбузы не могут появиться на прилавках раньше второй половины июля — они просто не успевают созреть.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов заявил NEWS.ru, что безопасные арбузы, то есть те, которые выращены в открытом грунте и обладают минимальным содержанием нитратов, массово поступят в продажу в России в первой декаде августа. По словам биолога, ни одна торговая сеть в стране не станет рисковать и торговать опасными плодами.

