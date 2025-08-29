В Кремле объяснили, что связывает Россию и Китай

В Кремле объяснили, что связывает Россию и Китай Песков: Россию и Китай связывает привилегированное стратегическое партнерство

Россию и Китай связывают отношения привилегированного стратегического партнерства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, потенциал этих взаимоотношений еще не раскрыт до конца.

Если говорить о наших отношениях с Китаем, то это отношения особого привилегированного стратегического партнерства, и мы дорожим этими отношениями, — сказал Песков.

Ранее китайские СМИ писали, что перед началом четырехдневного визита в Китай президент России Владимир Путин предпринял неожиданный шаг, направленный на укрепление двусторонних отношений. Так, глава «Ростеха» Сергей Чемезов официально подтвердил намерение Москвы поставить Китаю передовые отечественные авиадвигатели.

Тем временем американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США и Китай вступают в период стратегической стабильности. По его словам, Вашингтон мог бы получить некоторые выгоды от крупного торгового конфликта с Пекином, но от этого пострадал бы весь мир.