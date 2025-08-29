Китай уклонился от переговоров с министром обороны США Nikkei Asia: Китай не хочет переговоров с США на уровне министров обороны

Китайская сторона уклонилась от предложения США провести телефонный разговор между министрами обороны двух стран, сообщает японское издание Nikkei Asia. Как отмечает портал, этот разговор мог бы стать первым военным контактом на высшем уровне с момента избрания президента США Дональда Трампа.

Министр обороны США Пит Хегсет предложил провести телефонный разговор со своим китайским коллегой, однако китайская сторона пока не дала окончательного ответа, — говорится в материале.

По словам журналистов, Пекин, со своей стороны, не видит ясных перспектив для улучшения двусторонних отношений и выражает обеспокоенность агрессивными формулировками в недавнем выступлении американского министра обороны. Дополнительным осложнением остается вопрос о том, с кем именно должен вести переговоры Хегсет. Китай настаивает на диалоге с министром обороны Дун Цзюнем, в то время как США заинтересованы в переговорах с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юсей.

Ранее стало известно, что Китай готовится показать новейшее вооружение, с помощью которого можно нанести удары по США. Демонстрация военной мощи пройдет 3 сентября на параде, посвященном 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.