Кремль раскрыл дату выхода интервью Путина китайским журналистам

Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Китай дал интервью китайским средствам массовой информации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, публикация материала ожидается в ночь на 30 августа, передает ТАСС.

Мы рассчитываем, что да, действительно, такое интервью будет опубликовано сегодня ночью. Так что ждите, — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что еще не видел фильм «Кремлевский волшебник» французского режиссера Оливье Ассайаса, где актер Джуд Лоу играет Путина. Таким образом, представитель Кремля отказался комментировать воплощение образа российского лидера по опубликованным кадрам до официальной премьеры картины.

До этого Песков сообщал о подготовке графика двусторонних встреч Путина в рамках саммита ШОС в Китае. Пресс-секретарь отметил, что расписание будет согласовано с китайскими организаторами и опубликовано позднее после финализации всех мероприятий форума.

Вместе с тем в Кремле отказались комментировать возможный визит президента США Дональда Трампа в Китай и его встречу с Путиным. Песков предложил уточнять планы американского лидера в Белом доме.