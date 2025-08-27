День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 13:03

В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина

Песков: Кремль готовит график встреч Путина на полях ШОС в Китае

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Кремль готовит график двусторонних встреч президента России Владимира Путина в рамках саммита ШОС в Китае, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он будет опубликован позднее, подчеркнул пресс-секретарь лидера, передает ТАСС.

Мы готовим сейчас как раз график двусторонних встреч, его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями. После того как это будет финализировано, мы вас проинформируем, — сказал Песков на брифинге в ответ на вопрос, состоится ли в рамках ШОС встреча Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее представитель Кремля назвал конструктивным прошедший саммит на Аляске с участием Путина и президента США Дональда Трампа. Москва высоко оценивает итоги встречи, констатировал он.

Кроме того, Песков сообщил, что переговорные группы РФ и Украины поддерживают контакты перед возможным совместным саммитом. Сроки нового раунда переговоров Москвы и Киева пока не определены, добавил пресс-секретарь.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
графики
встречи
