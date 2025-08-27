День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 13:01

Песков назвал конструктивным саммит Путина и Трампа на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Сергей Бобылёв/РИА «Новости»/kremlin.ru

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске были содержательными и конструктивными, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва высоко оценивает результаты саммита.

На Аляске состоялся очень содержательный, полезный и нужный разговор между нашими президентами. Мы высоко оцениваем результативность этого разговора, — сказал Песков.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом изменит мир. Он считает, что контакты двух лидеров также обеспечат безопасность и процветание во всем мире.

До этого американский президент отметил, что визит Путина на Аляску свидетельствует о том, что глава РФ стремится к разрешению кризисной ситуации на Украине. По его мнению, для российского лидера было непросто прибыть в крупнейший из американских штатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объяснил, что его появление в свитшоте с надписью «СССР» во время российско-американского саммита на Аляске не означает желания восстановить Советский Союз. Вместе с тем министр напомнил о словах Путина, что о развале СССР не сожалеют только те, у кого нет сердца.

Россия
Пескова
Владимир Путин
Дональд Трамп
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали, ожидать ли дождей в конце августа
Стало известно, почему лидеры ЕС едут в Молдавию
Юрист описал самый распространенный вид брачного мошенничества
Bloomberg сообщил о массовых отставках генералов в Китае
Сразу несколько операторов дронов ВСУ оказались в неожиданном месте в ДНР
В ГД призвали наказать школьницу за идею «поднять бабосики» на смерти бойца
Летчик в одиночку уничтожил пять беспилотников ВСУ
«Роют себе яму»: в Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России
Меган Маркл раскрыла подробности отношений с принцем Гарри
В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь
Глава РФПИ обратился к Вашингтону через видео с ослами
Пенсионер устроил стрельбу из-за незаконной врезки в ЛЭП
Крупы по-новому: 7 авторских рецептов, которые точно вас удивят
Путин оценил идею смягчения ДКП за счет сбалансированного бюджета
Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Названа истинная цель пошлин США против закупающей российскую нефть Индии
Агроном дал советы, как подготовить почву к осенне-зимнему сезону
Родные пропавшего пловца в Босфоре решили нанять частного детектива
«Воздушные убийцы»: военэксперт назвал палачей вражеских истребителей
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон резко сменила имидж
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.