Песков назвал конструктивным саммит Путина и Трампа на Аляске

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске были содержательными и конструктивными, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва высоко оценивает результаты саммита.

На Аляске состоялся очень содержательный, полезный и нужный разговор между нашими президентами. Мы высоко оцениваем результативность этого разговора, — сказал Песков.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом изменит мир. Он считает, что контакты двух лидеров также обеспечат безопасность и процветание во всем мире.

До этого американский президент отметил, что визит Путина на Аляску свидетельствует о том, что глава РФ стремится к разрешению кризисной ситуации на Украине. По его мнению, для российского лидера было непросто прибыть в крупнейший из американских штатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объяснил, что его появление в свитшоте с надписью «СССР» во время российско-американского саммита на Аляске не означает желания восстановить Советский Союз. Вместе с тем министр напомнил о словах Путина, что о развале СССР не сожалеют только те, у кого нет сердца.