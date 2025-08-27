Известный актер рассказал, как относится к постельным сценам

Постельные сцены тяжело даются всем артистам, заявил 32-летний актер Евгений Романцов в интервью «Леди Mail». По его словам, сейчас в индустрии царит профессиональный подход к делу, но раньше случались «некрасивые эпизоды».

Сниматься в откровенных сценах мне не сложно, но я всегда задаю вопрос: нужно ли это? Для себя я этот вопрос закрыл — я работал в больших проектах, где было много наготы. А с точки зрения актера, откровенные сцены — это так сложно, увлекательно, но одновременно и страшно, — заявил он.

По его словам, съемочная команда помогает актерам чувствовать себя более комфортно во время записи таких эпизодов. Участники съемок стараются помогать, чем могут, чтобы быстрее завершили сцену.

Ранее актриса Ирина Горбачева рассказала, что для съемок постельных сцен предпочла бы брать дублера. Кинозвезда считает, что ее нежелание играть в откровенных кадрах не говорит о ее профессионализме.