Песков объяснил, почему сохраняются в тайне детали встречи Путина и Трампа Песков: детали встречи Путина и Трампа на Аляске не раскрываются специально

Все детали беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске сознательно не раскрываются, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такая стратегия выбрана в интересах урегулирования конфликта.

Мы сознательно сами не раскрываем всех деталей беседы двух президентов, которая состоялась на Аляске. <...> Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования, но мы считаем, что какие-либо детали совершенно давать не целесообразно. В интересах урегулирования сейчас важно ввести работу в дискретном режиме, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля сказал, что Россия в настоящее время не наблюдает позитивной динамики в переговорном процессе по Украине. По его словам, Москва продолжает сохранять заинтересованность в переговорах с Киевом и готова к ним.

До этого Песков отмечал, что президент России не исключает возможность личной встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Однако такие переговоры требуют тщательной подготовки, чтобы на них можно было обсудить конкретные наработки по урегулированию украинского кризиса.