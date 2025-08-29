Удары по Украине сегодня, 29 августа: какие цели ВСУ поражены, последствия

Российская армия в ночь на сегодня, 29 августа, нанесла массированный удар по объектам ВСУ на Украине, сообщают военкоры. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине в пятницу, 29 августа

Военный блогер Олег Царев сообщил, что ВС РФ в ночь на 29 августа нанесли удары по военным объектам ВСУ в пяти областях Украины.

«Мониторинг противника насчитал 68 БПЛА, запущенных с территории России. Из них якобы „сбито/потеряно“ — 46. Масштабный пожар вторые сутки продолжается на турецком заводе в Киеве, где должны были запустить производство БПЛА „Байрактар“. Взрывы прогремели в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях. Поражен объект в Славянске. Поражена пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса „Нептун“ ударом „Искандер-М“. Зафиксирован прилет российских ФАБ по шахте „Добропольская“, на территории которой противник, как сообщается, хранил ГСМ, инженерное оборудование, автотранспорт, ремонтировал технику», — отметил он.

По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», удары по объектам военной инфраструктуры, промышленным предприятиям и логистическим узлам Украины наносились беспилотниками «Герань-2» и управляемыми авиационными бомбами УМПБ-5.

«Донецкая область. Удар по позициям радиоразведывательной роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады пришелся на территорию промышленной зоны „ДТЭК Добропольская ЦОФ“. Два беспилотника нанесли прямые попадания в административное здание, где был развернут узел радиоразведки и связи. В результате уничтожен мобильный комплекс радиоразведки Peleng PP-3000, два автомобиля HMMWV M1151 с аппаратурой связи, комплект направленных антенн и ретрансляторов, включая станции R&S DDF007 и блоки обработки данных. Весна, Донецкая область. Одиночный удар пришелся в район, где размещался командно-штабной пункт реактивной батареи 33-й отдельной механизированной бригады. В зоне поражения оказалась машина управления огнем БРМ-1К, уничтоженный грузовик KrAZ-6322 с боекомплектом к БМ-21 „Град“, а также радиостанция дальнего действия Р-161А2М», — сообщают военкоры.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Также ВС РФ нанесли удар при помощи БПЛА и двух управляемых бомб УМПБ-5 по району дислокации 109-го отдельного штурмового батальона 10-й штурмовой бригады ВСУ, уточнили источники.

«Новостепановка, Донецкая область. Три беспилотника поразили сельскохозяйственный комплекс „Александровка АГРО“, где был организован опорный район подразделений ВСУ. Административное здание и столовая, использовавшиеся как штаб и казарма, получили критические разрушения. Васильковка, Днепропетровская область. Два беспилотника нанесли удары по складскому комплексу „Стандарт“, где загорелось помещение площадью около 1000 м². Склад использовался для хранения материальных резервов. В результате удара уничтожены два грузовика ЗиЛ-131, а также штабные контейнеры с документацией и экипировкой. Потери личного состава — до четырех военнослужащих», — говорится в публикации Telegram-канала «Донбасский партизан».

По информации Telegram-канала «Дневник десантника», минувшей ночью ВС РФ вывели из строя ключевое предприятие энергетического сектора Украины в Доброполье.

«ВС РФ нанесли удар по шахте „Добропольская“, которая была ключевым угледобывающим предприятием региона и которая обеспечивала работу энергетического сектора в сфере снабжения ВСУ. На территории шахты противник хранил ГСМ, инженерное оборудование, автотранспорт, также осуществлялся ремонт техники. На данный момент предприятие выведено из строя», — добавили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

