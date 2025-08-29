День знаний — 2025
Местные жители сожгли под Киевом немецкую зенитку Gepard

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Киевской области обнаружили и сожгли немецкую зенитную самоходную установку Gepard, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, на этой территории во время Великой Отечественной войны располагалась танковая дивизия СС. Рядом с техникой также были обнаружены спящие военнослужащие ВСУ в состоянии сильного алкогольного опьянения, добавил он.

Местные жители во время прогулки обнаружили немецкий Gepard на месте, где во времена Великой Отечественной войны стояла танковая дивизия СС. После увиденного местные решили поджечь западную технику, —рассказал Лебедев.

Ранее сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали отца-одиночку в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Военкомы остановили 28-летнего мужчину прямо на блокпосте. При этом двое его семилетних детей остались одни на обочине трассы.

До этого в Винницкой области полицейские совместно с сотрудниками ТЦК устроили погоню за автомобилем, в салоне которого находились дети. Две перепуганные девочки в этот момент находились на заднем сиденье. Когда автомобиль остановился, один из сотрудников ТЦК даже выломал стекло. В это время дети кричали от страха.

