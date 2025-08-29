День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 10:36

Раскрыта судьба братьев-волонтеров, ставших бойцами ВС России

Два брата-волонтера переквалифицировались в бойцов ВС России после гибели отца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Два брата с позывными Ровер и Спутник переквалифицировались из волонтеров в бойцов ВС РФ, сообщает Readovka.news. По их словам, такое решение они приняли после гибели отца, который был военнослужащим еще со времен Чечни.

Первые шаги братьев в зоне СВО были связаны с гуманитарной деятельностью: они совместно приобретали старые автомобили, ремонтировали их и отправляли на фронт. В декабре они создали фонд «Свои рядом», который оказывал помощь и поддержку пострадавшим в ходе боевых действий. Со временем у них появилось желание участвовать в боевых операциях более активно, передает издание.

Ранее в России появился первый памятник волонтерам специальной военной операции, его установили в парке культуры и отдыха имени Октября в Ростове-на-Дону. Как сообщили в правительстве Ростовской области, скульптура выполнена в виде девушки в медицинской форме. Она протягивает в руках сердце, а у ее ног — гуманитарная помощь.

