Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 29 августа

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 29 августа 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска?

Бои и события у Покровска, Славянска, Краматорска и Днепра в пятницу, 29 августа: обстановка на фронте

«Днепропетровское направление. По Филии: ранее заявлялось об освобождении села, сейчас с мест сообщают, что под контролем только южная часть села. Севернее в лесных зонах противник держит оборону, по ним днем и ночью работает наша авиация. ВС РФ уничтожают блиндажи ВСУ. Цели были обнаружены в лесополосе операторами беспилотников „Орлан-10“. От Запорожского и Дачного развиваем наступление и расширяем контроль территории, идет активная работа по дистанционному уничтожению позиций противника, а также их ресурсов и резервов в тыловых районах», — сообщал «Дневник десантника».

По данным канала «Иди и смотри», российская армия развивает наступление на Константиновку.

«После взятия Нелеповки российские части продолжают продвигаться в направлении Константиновки, рассказал источник. По его словам, российские ДРГ уже были замечены в пригородах. Освобождение Константиновки имеет стратегическое значение для наступления на Славянск и Краматорск и освобождения всего Донбасса», — добавили авторы канала.

«Военная хроника», ссылаясь на зарубежные источники, обратила внимание, что всего за две недели в районе Доброполья и Краматорска нанесено около 700 авиаударов ВКС РФ.

Фото: РИА Новости

«По имеющимся данным, часть ударов пришлась по резервам, которые Сырский спешно перебрасывал на сдерживание „северного удара“ за Покровском. Другая часть — по районам Краматорска и Славянска, где украинское командование концентрирует наиболее боеспособные силы: десантные бригады, нацбатальоны и иностранный легион. Такая тактика говорит о двух ключевых задачах: во-первых, изматывание и рассечение резервов еще до их выхода на передовую (зачастую это происходит еще до рубежа выхода в атаку), а также системное ослабление группировки, которая должна будет оборонять Краматорско-Славянскую агломерацию, когда начнется операция по окружению этих городов. Судя по картам, которые рисуют зарубежные эксперты, полетело даже по тем позициям, на которые ВСУ должны были якобы отступить после потери Краматорска, Славянска и линии Покровск — Доброполье», — добавили авторы канала.

Военный эксперт Олег Царев отметил, что с Покровского направления поступают отличные новости.

«Сообщают о завершении боев за Удачное — идет зачистка села, битва за которое шла с начала весны. ВС РФ уже продвигаются в сторону Сергеевки. В южной части Покровска, в районе высоток, интенсивные бои. Тактические успехи есть в районе Чунишино, а также неподалеку от Московского и Балагана. ВСУ удерживают часть позиций в южной части Новоэкономического, там и в Родинском без изменений, тяжелые бои. „Герани“ атаковали территорию шахты „Добропольская“», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.

«Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Дорожное, Белицкое и Родинское Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вороное Днепропетровской области», — добавили в МО РФ.

