29 августа 2025 в 11:42

В Китае предсказывают новый этап отношений после визита Путина

Посол Чжан: поездка Путина в Китай будет важной вехой для двусторонних отношений

Си Цзиньпин и Владимир Путин Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: Kristina Kormilitsyna/Brics-Russ/Global Look Press

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай станет важной вехой для развития двусторонних отношений и манифестом в защиту мира, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью изданию «Евразимут». Дипломат отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин, посетивший Россию 9 мая, и Владимир Путин отдали дань глубокого уважения общей исторической памяти и подвигу победы.

Это манифест эпохи в защиту мира и прогресса человечества, свидетельство продолжения традиционной дружбы наших народов, — сказал дипломат.

Ранее СМИ в КНР писали, что перед началом четырехдневного визита в Китай президент России предпринял неожиданный шаг, направленный на укрепление двусторонних отношений. Так, глава «Ростеха» Сергей Чемезов официально подтвердил намерение Москвы поставить Китаю передовые отечественные авиадвигатели. Этот факт вызвал значительный интерес в Пекине, поскольку Россия долгое время сохраняла строгую позицию в вопросах экспорта высокотехнологичных решений.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин активно готовится к поездке в Китай. По его словам, предстоящее мероприятие будет иметь особое значение и не имеет аналогов в истории дипломатических контактов между двумя странами. Кроме того, российский лидер планирует принять участие в работе Восточного экономического форума.

