День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 08:50

Производство монет с Путиным продолжат в Германии из-за высокого спроса

Журнал Compact намерен выпустить вторую партию монет с изображением Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Немецкое издательство Compact планирует выпуск второй партии монет с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщил корреспондент журнала Доминик Райхерт в интервью ТАСС. По его словам, в настоящее время запланирован выпуск 2,5 тыс. экземпляров.

В настоящее время мы планируем выпустить 2,5 тыс. монет с изображением Путина. Но у нас уже есть более 800 предварительных заказов, и каждый день поступают новые, поэтому мы планируем увеличить производство. В отличие от некоторых других наших монет, эта не выпущена ограниченным тиражом, поэтому мы будем продолжать выпускать ее до тех пор, пока на нее будет спрос, — заявил Райхерт.

Ранее Банк России ввел в обращение новую памятную монету номиналом 50 рублей, посвященную военно-историческому комплексу «Саур-Могила». Тираж составит 1 млн экземпляров. Монета изготовлена из недрагоценных металлов и имеет стандартную круглую форму диаметром 28 миллиметров. Конструкция представляет собой комбинированное изделие, состоящее из центрального диска и внешнего кольца.

До этого Центральный банк России анонсировал выпуск памятной серебряной монеты, приуроченной к столетию научно-технической разведки СВР. Монета номиналом три рубля будет отчеканена тиражом в три тысячи экземпляров. Изделие круглой формы диаметром 39 миллиметров содержит на аверсе изображение государственного герба с указанием номинала и года выпуска.

Владимир Путин
монеты
Германия
коллекция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьям с детьми и невысоким доходом пообещали новую меру поддержки
Зоозащитник рассказала, как организовать поиски пропавшего питомца
Бойцы ликвидировали более 30 «азовцев», угодивших в котел в ДНР
В Орловской области выросло число пострадавших при налете БПЛА
В Анкаре объяснили инициативу Эрдогана с продолжением переговоров
«С тех пор как я взялся за дело»: Трамп похвалил себя за статистику угонов
Битцевский маньяк хочет свободы, Свечников может быть жив: главные ЧП
Медикам на СВО пришлось оперировать бойца, потерявшего четыре литра крови
Готовим «поцелуйчик» — оригинальную закуску для крепких напитков
Кабачковая икра через мясорубку на зиму
Готовим чахохбили по-грузински из курицы с красным вином
Готовим диетические оладьи из кабачков — рецепт без муки
Осужденному на пожизненное экс-сенатору простили 4 тыс. рублей
Схватка с медведем обернулась жуткими последствиями для грибника
Умер композитор Родион Щедрин: что об этом известно, биография, где жил
Шарлотка «Чайная роза»: классический рецепт в романтичном исполнении
Юрист рассказала, за что у россиян могут изъять землю с 1 сентября
Витаминное лечо из болгарского перца с огурцами
Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Юрист рассказала, можно ли на дачном участке построить дом
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.