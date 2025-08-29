Производство монет с Путиным продолжат в Германии из-за высокого спроса

Немецкое издательство Compact планирует выпуск второй партии монет с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщил корреспондент журнала Доминик Райхерт в интервью ТАСС. По его словам, в настоящее время запланирован выпуск 2,5 тыс. экземпляров.

В настоящее время мы планируем выпустить 2,5 тыс. монет с изображением Путина. Но у нас уже есть более 800 предварительных заказов, и каждый день поступают новые, поэтому мы планируем увеличить производство. В отличие от некоторых других наших монет, эта не выпущена ограниченным тиражом, поэтому мы будем продолжать выпускать ее до тех пор, пока на нее будет спрос, — заявил Райхерт.

Ранее Банк России ввел в обращение новую памятную монету номиналом 50 рублей, посвященную военно-историческому комплексу «Саур-Могила». Тираж составит 1 млн экземпляров. Монета изготовлена из недрагоценных металлов и имеет стандартную круглую форму диаметром 28 миллиметров. Конструкция представляет собой комбинированное изделие, состоящее из центрального диска и внешнего кольца.

До этого Центральный банк России анонсировал выпуск памятной серебряной монеты, приуроченной к столетию научно-технической разведки СВР. Монета номиналом три рубля будет отчеканена тиражом в три тысячи экземпляров. Изделие круглой формы диаметром 39 миллиметров содержит на аверсе изображение государственного герба с указанием номинала и года выпуска.