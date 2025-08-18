Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 11:34

В России выпустят монету-символ

ЦБ выпустит посвященные комплексу «Саур-Могила» монеты номиналом 50 рублей

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Банк России 18 августа вводит в обращение новую памятную монету номиналом 50 рублей, посвященную военно-историческому комплексу «Саур-Могила», сообщила пресс-служба регулятора. Тираж составит 1 млн экземпляров.

Монета выполнена из недрагоценных металлов и имеет стандартную круглую форму диаметром 28 миллиметров. Конструкция представляет собой комбинированное изделие, состоящее из центрального диска и внешнего кольца. По окружности с обеих сторон присутствует выступающий кант.

Ранее Центробанк России анонсировал выпуск памятной серебряной монеты, посвященной столетию научно-технической разведки СВР. Монета номиналом 3 рубля будет отчеканена тиражом в 3 тысячи экземпляров. Изделие круглой формы диаметром 39 мм содержит на аверсе изображение государственного герба с указанием номинала и года выпуска.

До этого стало известно, что в Минфине России рассматривают изменения в регулировании оборота коллекционных монет из драгоценных металлов. Планируемые нововведения могут лишить такие монеты их исключительного статуса, фактически приравняв их к обычным ювелирным изделиям.

