Юрист раскрыл, что станет с золотыми монетами при усилении контроля Минфина Юрист Хаминский: золотые монеты потеряют статус при усилении контроля Минфина

Минфин России лишит исключительности коллекционные монеты из драгоценных металлов, если введет новые правила регулирования их оборота, заявил член МРО «Деловая Россия» Александр Хаминский. По его словам, фактически их приравняют к обычным ювелирным украшениям, передает Общественная Служба Новостей.

Золотые, серебряные, платиновые и палладиевые монеты, выпущенные Банком России или иностранными государствами, теряют свой особый статус средства платежа в целях регулирования оборота драгметаллов. Фактически их приравнивают к обычным изделиям из драгоценных металлов и камней, ювелирным украшениям, — поделился Хаминский.

По словам эксперта, нововведения повысят прозрачность рынка для государства, но создадут дополнительную административную нагрузку для банков, дилеров и ломбардов. Частные инвесторы и коллекционеры также столкнутся с необходимостью проходить процедуру идентификации при совершении сделок.

