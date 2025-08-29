Назван способ спасти российскую угольную отрасль

В России необходимо разработать госпрограмму реформирования угольной отрасли, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, адаптация, переселение или переориентирование людей на новые направления могут быть выгоднее, чем субсидирование закрывающихся предприятий.

[Угольным предприятиям] пытаются помочь отсрочкой налогов и льготными тарифами на вывоз по железной дороге, но нужно понимать, что отрасль будет перестраиваться так же, как происходит во всем мире. Государству стоит задуматься о глобальном реформировании, потому что зачастую выгоднее адаптировать людей, переселить или переориентировать на другие направления. Это будет дешевле, чем до бесконечности субсидировать предприятия, которые все равно закроются. Нужно разработать госпрограмму или национальный проект энергетической сферы, — сказал Юшков.

Он призвал не надеяться на возобновление поставок угля в Европу после снятия санкций. По словам энергетика, нет гарантий, что стоимость доставки уменьшится, а предприятия снова станут рентабельными.

Европейцы и до 2022 года заявляли о намерении отказаться в первую очередь от угля. Поэтому этот рынок, возможно, не сейчас, но все равно закрывался бы для всех, в том числе и для нас. Вот почему необходимо разрабатывать долгосрочные программы адаптации, — добавил Юшков.

Ранее стало известно, что челябинский «Мечел» приостановил выпуск части продукции в добывающем сегменте. Решение связано с нерентабельностью отдельных направлений и переориентацией ресурсов на более востребованные позиции.