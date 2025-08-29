Пицца из кабачков для стройнеющих! Но она понравится абсолютно всем! Этот рецепт — настоящая находка! Хрустящая кабачковая основа, нежная куриная грудка и овощи под сырной шапкой. Наслаждение без калорий!
Ингредиенты для основы
- Кабачки — 1 кг
- Яйцо — 2 шт.
- Сыр твердый — 50 г (натереть)
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль, перец — по вкусу
Для начинки
- Куриная грудка — 1 шт.
- Помидоры — 3 шт.
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Сыр твердый — 50 г (натереть)
- Зелень — по вкусу
Приготовление
- Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Отожмите лишнюю жидкость через марлю. Добавьте к кабачкам яйца, тертый сыр, измельченный чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте. Выложите массу на противень, застеленный пергаментом, сформируйте круглую основу толщиной 1–1,5 см.
- Запекайте основу 15–20 минут при 200 °C до золотистого цвета. Куриную грудку нарежьте кубиками, обжарьте без масла до готовности. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте без масла до мягкости. Помидоры нарежьте тонкими кружочками. На готовую кабачковую основу выложите начинку слоями: курицу → лук с морковью → помидоры.
- Посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10–15 минут при 180 °C до расплавления сыра. Перед подачей украсьте свежей зеленью.
Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из четырех ингредиентов.