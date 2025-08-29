День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 05:30

Пицца из кабачков для стройнеющих! Но она понравится абсолютно всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пицца из кабачков для стройнеющих! Но она понравится абсолютно всем! Этот рецепт — настоящая находка! Хрустящая кабачковая основа, нежная куриная грудка и овощи под сырной шапкой. Наслаждение без калорий!

Ингредиенты для основы

  • Кабачки — 1 кг
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сыр твердый — 50 г (натереть)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, перец — по вкусу

Для начинки

  • Куриная грудка — 1 шт.
  • Помидоры — 3 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Сыр твердый — 50 г (натереть)
  • Зелень — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Отожмите лишнюю жидкость через марлю. Добавьте к кабачкам яйца, тертый сыр, измельченный чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте. Выложите массу на противень, застеленный пергаментом, сформируйте круглую основу толщиной 1–1,5 см.
  2. Запекайте основу 15–20 минут при 200 °C до золотистого цвета. Куриную грудку нарежьте кубиками, обжарьте без масла до готовности. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте без масла до мягкости. Помидоры нарежьте тонкими кружочками. На готовую кабачковую основу выложите начинку слоями: курицу → лук с морковью → помидоры.
  3. Посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10–15 минут при 180 °C до расплавления сыра. Перед подачей украсьте свежей зеленью.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из четырех ингредиентов.

кабачки
сыр
пиццы
закуски
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кадровые гадания»: Песков не стал комментировать сообщения о Козаке
Родителям подсказали, как подготовить первоклассника к школе
Названы работы, которые нужно успеть сделать до конца дачного сезона
Российские экстремалы побили рекорд по высоте полета на тепловом аэростате
Иск сестры Брежневой, возвращение в Россию, слова об СВО: где сейчас Цекало
Российских автомобилистов предупредили об изменениях с 1 сентября
Мошенники активнее используют один мессенджер для кражи персональных данных
«Пропаганда тупости», мнение об СВО, личная жизнь: куда пропал рэпер Элджей
Нутрициолог рассказала о серьезной опасности испорченных яиц
Возможность создания буферной зоны на Украине обсуждается ее союзниками
Юрист раскрыл, в каком случае россиян могут оштрафовать за скворечник
«Кладезь витаминов»: названо неочевидное средство от многих недугов
В России могут ввести новые льготы для родителей малолетних детей
Петров, осуждение СВО, помощь девочке из Донецка: где сейчас Старшенбаум
Военный эксперт озвучил важность освобождения Нелеповки для ДНР
Стало известно, каким будет курс доллара в сентябре
Минпросвещения России определило единый режим работы школ
Роман с Домогаровым, измена мужа, СВО: как живет Марина Александрова
Немецкий бизнес раскритиковал Мерца за одно решение
От «Спящей красавицы» до Наговицыной: список альпинисток, погибших в горах
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.