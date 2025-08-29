Пицца из кабачков для стройнеющих! Но она понравится абсолютно всем

Пицца из кабачков для стройнеющих! Но она понравится абсолютно всем

Пицца из кабачков для стройнеющих! Но она понравится абсолютно всем! Этот рецепт — настоящая находка! Хрустящая кабачковая основа, нежная куриная грудка и овощи под сырной шапкой. Наслаждение без калорий!

Ингредиенты для основы

Кабачки — 1 кг

Яйцо — 2 шт.

Сыр твердый — 50 г (натереть)

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Для начинки

Куриная грудка — 1 шт.

Помидоры — 3 шт.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Сыр твердый — 50 г (натереть)

Зелень — по вкусу

Приготовление

Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Отожмите лишнюю жидкость через марлю. Добавьте к кабачкам яйца, тертый сыр, измельченный чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте. Выложите массу на противень, застеленный пергаментом, сформируйте круглую основу толщиной 1–1,5 см. Запекайте основу 15–20 минут при 200 °C до золотистого цвета. Куриную грудку нарежьте кубиками, обжарьте без масла до готовности. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте без масла до мягкости. Помидоры нарежьте тонкими кружочками. На готовую кабачковую основу выложите начинку слоями: курицу → лук с морковью → помидоры. Посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10–15 минут при 180 °C до расплавления сыра. Перед подачей украсьте свежей зеленью.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из четырех ингредиентов.