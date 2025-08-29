День знаний — 2025
29 августа 2025 в 10:24

Девятилетний петербуржец попал в реанимацию после игры на качелях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморском районе Санкт-Петербурга девятилетний мальчик попал в реанимацию после катания на качелях, пишет «Петербруг2». Несчастный случай произошел на детской площадке по Камышовой улице.

Предполагается, что пострадавший играл на качелях с друзьями. По предварительной версии, в какой-то момент приятели школьника так сильно раскачали его, что он не удержался и упал. После падения качели ударили ребенка по голове.

В результате мальчик получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга средней степени тяжести. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали для проведения интенсивной терапии. По факту происшествия началась проверка.

Ранее в Тверской области шестилетний мальчик запутался в веревках самодельных качелей на детской площадке и задохнулся. Трагедия случилась в селе Красном Старицкого округа, школьник был без присмотра взрослых.

