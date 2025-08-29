День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 10:11

В Днепре заявили о повреждении инфраструктурного объекта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Объект инфраструктуры оказался поврежден в украинском городе Днепр в ночь на пятницу, 29 августа, заявил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. При этом, о каком именно объекте идет речь, он уточнять не стал.

Возникли возгорания, которые спасатели потушили. Поврежден инфраструктурный объект, — написал он.

Ранее сообщалось, что 29 августа состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине. На встрече будет обсуждаться в том числе «поддержание мира и безопасности» в республике. О заседании попросили украинские власти из-за массированного удара по Киеву.

До этого военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что воздушное пространство над многими городами и селами на Украине остается незащищенным и «напоминает дуршлаг». По его мнению, дело в том, что командование ВСУ стягивает имеющиеся системы ПВО к критически важным объектам страны, а остальные населенные пункты остаются беззащитными.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем заявил, что провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, они обсудили удар по Киеву, а также затронули темы дипломатической работы по урегулированию конфликта, евроинтеграции страны и 19-й пакет санкций ЕС против России.

Украина
Днепр
повреждения
инфраструктура
