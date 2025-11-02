Белгородщина попала под украинский обстрел трижды за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область трижды за день и выпустили 88 БПЛА

Вооруженные силы Украины трижды за последние сутки обстреляли Белгородскую область, под удар попали Краснояружский район и Грайворонский округ, сообщили в оперативном штабе региона. Кроме того, при атаках противник задействовал 88 беспилотных летательных аппаратов. В результате действий ВСУ пострадал житель села Мощеное.

В селе Мощеное [Грайворонского округа] при атаке дрона ранен мужчина. Пострадавший находится на стационарном лечении в областной клинической больнице. По оценке медиков, состояние тяжелое, — говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Дорогощь два 15-летних подростка были ранены при детонации дрона. Были повреждены частный дом и автомобиль. В Грайвороне мужчина пострадал при ударе FPV-дрона, он проходит лечение амбулаторно.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об ударе украинских беспилотников по Ростову-на-Дону. В результате атаки повреждено здание детского сада. Обломки дронов также разрушили металлический ангар и вызвали возгорание травы на площади 100 квадратных метров.