Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 13:37

Белгородщина попала под украинский обстрел трижды за сутки

ВСУ обстреляли Белгородскую область трижды за день и выпустили 88 БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины трижды за последние сутки обстреляли Белгородскую область, под удар попали Краснояружский район и Грайворонский округ, сообщили в оперативном штабе региона. Кроме того, при атаках противник задействовал 88 беспилотных летательных аппаратов. В результате действий ВСУ пострадал житель села Мощеное.

В селе Мощеное [Грайворонского округа] при атаке дрона ранен мужчина. Пострадавший находится на стационарном лечении в областной клинической больнице. По оценке медиков, состояние тяжелое, — говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Дорогощь два 15-летних подростка были ранены при детонации дрона. Были повреждены частный дом и автомобиль. В Грайвороне мужчина пострадал при ударе FPV-дрона, он проходит лечение амбулаторно.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об ударе украинских беспилотников по Ростову-на-Дону. В результате атаки повреждено здание детского сада. Обломки дронов также разрушили металлический ангар и вызвали возгорание травы на площади 100 квадратных метров.

Белгородская область
ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
обстрелы
пострадавшие
повреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Почему скоро?»: Мамаева колко ответила на слухи о неверности мужа
Впервые за месяцы заключения P. Diddy показался на публике
Депутат призвал не делать аборты от насильников
Обильные ливни и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Бразильскую волейболистку отстранили из-за сомнений насчет ее пола
В Госдуме ответили, что может скрываться за атакой ВСУ по судам в Туапсе
В Раде назвали расценки ТЦК для желающих избежать мобилизации
Скончался бывший главред «Известий»
Омск, готовься к переменам: для кого будут льготы на платных парковках
В ДНР рассказали о попытках ГУР эвакуировать важных иностранцев с фронта
«Главный русофоб Евросоюза» прибыл в Екатеринбург
«На ту сторону»: командующий ранеными бойцами СВО Путин попал на видео
Налет БПЛА, удар по детскому саду под Ростовом: как ВСУ атакуют РФ 2 ноября
Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии Дня народного единства
В РФС объяснили, почему гол «Ростова» проверяли 10 минут
Иран получил предложение возобновить переговоры по ядерной сделке
В США рассказали, как Россия обнулила украинскую ПВО
Врач предупредил, чем опасен один популярный продукт для мозга
Готовим курицу на банке в духовке: секрет сочного мяса и хрустящей корочки
Россиянам напомнили правила проверки пьяных водителей без понятых
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.