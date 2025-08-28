Названа дата экстренного заседания ООН по Украине

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоится 29 августа, сказано в обновленной программе работы организации. На встрече будет обсуждаться «поддержание мира и безопасности» в республике.

О заседании Совбеза запросила Украина. Причиной стал массированный удар по Киеву. Другой информации обнародовано не было.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России ударили по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины. По данным ведомства, армия задействовала в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Удар был нанесен в ночь с 27 на 28 августа. ВС РФ задействовали при атаке беспилотники, которые тоже достигли цели. Все назначенные объекты были поражены.

Позже стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ключевой темой беседы стали актуальные дипломатические инициативы, направленные на урегулирование продолжающегося конфликта. В частности, Гутерриш подтвердил приверженность ООН поддержке «полного, немедленного и безоговорочного» прекращения огня в качестве «первого шага» на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в стране.