Зеленский обсудил с Гутерришем пути достижения мира на Украине

Зеленский обсудил с Гутерришем пути достижения мира на Украине Дюжаррик: Гутерриш и Зеленский обсудили пути прекращения конфликта на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил на брифинге для прессы представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. По его словам, ключевой темой беседы стали актуальные дипломатические инициативы, направленные на урегулирование продолжающегося конфликта.

Стороны обсудили возможные пути деэскалации и поиска мира. В ходе разговора глава ООН и украинский лидер детально рассмотрели последние международные усилия, целью которых является прекращение боевых действий.

Как отметил Дюжаррик, Гутерриш также подтвердил приверженность ООН поддержке «полного, немедленного и безоговорочного» прекращения огня в качестве «первого шага» на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру на Украине.

Ранее администрация США заявила, что ни Россия, ни Украина в настоящее время не готовы к прекращению боевых действий. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что американский президент Дональд Трамп намерен выступить с дополнительными заявлениями по урегулированию ситуации.