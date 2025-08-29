Обалденная овощная икра с яблоками на зиму! Самый простой и вкусный рецепт

Эта икра станет настоящим открытием для любителей домашних заготовок! Уникальное сочетание овощей и яблок создает удивительно гармоничный вкус — в меру сладкий, с легкой кислинкой и пикантными нотками. Идеальная закуска к картофелю, кашам или просто намазанная на свежий хлеб.

Для приготовления вам понадобится: 600 граммов репчатого лука, 700 граммов моркови, 400 граммов яблок, 5 зубчиков чеснока, 6 столовых ложек растительного масла, 50 граммов томатной пасты, 2 чайные ложки соли, 2 чайные ложки сахара, чайная ложка молотой смеси перцев и 450 миллилитров воды.

Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. В глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь и тушите на среднем огне 15 минут, помешивая. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке и отправьте к овощам. Влейте воду, добавьте томатную пасту, соль, сахар и перец. Тушите под крышкой на медленном огне 40 минут, пока масса не загустеет. За 5 минут до готовности добавьте пропущенный через пресс чеснок. Горячую икру разложите по стерильным банкам, закатайте и укутайте до полного остывания. Эта икра хороша тем, что ее вкус раскрывается еще больше через 2–3 недели, когда все ароматы полностью сочетаются друг с другом.

