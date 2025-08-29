День знаний — 2025
Дочь бывшего российского сенатора живет в палатке под Парижем

Mash: дочь экс-сенатора от ХМАО Исакова две недели живет в палатке под Парижем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал Mash сообщает, что дочь бывшего сенатора от Ханты-Мансийского автономного округа Диана Исакова уже две недели проживает в палатке на окраине Парижа. По данным канала, после публичных высказываний против СВО она покинула Россию и обратилась к сторонникам с просьбой помочь с перелетом из Грузии и временным жильем, но получила отказ.

По данным канала, в настоящее время девушка живет «посреди поля» неподалеку от столицы Франции — умывается в местных водоемах, купается в спортзалах и ходит справить нужду в «Макдональдс».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что артистка Кристина Орбакайте винит мать — певицу Аллу Пугачеву — в отмене своих выступлений в России и негативных комментариях со стороны публики. Как сказано в публикации, Орбакайте хотела бы вернуться на Родину, но не может этого сделать из-за возможных неприятностей.

До этого рок-музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) расстроился из-за полупустого зала на своем выступлении в Батуми. Зрители подарили ему всего три подсолнуха, из-за чего он отказался с ними общаться и покинул мероприятие.

Франция
ХМАО
Париж
палатки
побеги
