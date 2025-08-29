Дочь бывшего российского сенатора живет в палатке под Парижем Mash: дочь экс-сенатора от ХМАО Исакова две недели живет в палатке под Парижем

Telegram-канал Mash сообщает, что дочь бывшего сенатора от Ханты-Мансийского автономного округа Диана Исакова уже две недели проживает в палатке на окраине Парижа. По данным канала, после публичных высказываний против СВО она покинула Россию и обратилась к сторонникам с просьбой помочь с перелетом из Грузии и временным жильем, но получила отказ.

По данным канала, в настоящее время девушка живет «посреди поля» неподалеку от столицы Франции — умывается в местных водоемах, купается в спортзалах и ходит справить нужду в «Макдональдс».

