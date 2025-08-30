Бефстроганов из говяжьей печени! Готовится всего за 20 минут! Секрет идеальной печени — быстрая обжарка на сильном огне и правильный соус. Это блюдо станет вашим любимым вариантом для быстрого и сытного ужина.
Ингредиенты
- Печень говяжья — 500 г
- Лук репчатый — 2 крупные головки
- Масло растительное — 100–150 мл
- Сметана 20% — 3 ст. л.
- Соевый соус — 1 ч. л.
- Мука — 1 ст. л.
- Вода — 70 мл
- Соль, перец черный молотый — по вкусу
Приготовление
- Печень нарежьте тонкой соломкой, лук — полукольцами. Разогрейте масло в казане или глубокой сковороде на сильном огне. Обжарьте лук до золотистого цвета и мягкости. Добавьте печень и жарьте 1,5–2 минуты, постоянно помешивая, до изменения цвета (печень должна побелеть).
- Добавьте сметану, соевый соус, соль и перец. Всыпьте муку, быстро размешайте, чтобы не было комков, влейте воду и перемешайте. Тушите на среднем огне 1 минуту. Снимите с огня и дайте настояться под крышкой 15–20 минут — это сделает печень еще нежнее.
Подавайте с картофельным пюре, макаронами или гречкой. Приятного аппетита!
