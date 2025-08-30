День знаний — 2025
30 августа 2025 в 18:00

Бефстроганов из говяжьей печени! Готовится всего за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бефстроганов из говяжьей печени! Готовится всего за 20 минут! Секрет идеальной печени — быстрая обжарка на сильном огне и правильный соус. Это блюдо станет вашим любимым вариантом для быстрого и сытного ужина.

Ингредиенты

  • Печень говяжья — 500 г
  • Лук репчатый — 2 крупные головки
  • Масло растительное — 100–150 мл
  • Сметана 20% — 3 ст. л.
  • Соевый соус — 1 ч. л.
  • Мука — 1 ст. л.
  • Вода — 70 мл
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Печень нарежьте тонкой соломкой, лук — полукольцами. Разогрейте масло в казане или глубокой сковороде на сильном огне. Обжарьте лук до золотистого цвета и мягкости. Добавьте печень и жарьте 1,5–2 минуты, постоянно помешивая, до изменения цвета (печень должна побелеть).
  2. Добавьте сметану, соевый соус, соль и перец. Всыпьте муку, быстро размешайте, чтобы не было комков, влейте воду и перемешайте. Тушите на среднем огне 1 минуту. Снимите с огня и дайте настояться под крышкой 15–20 минут — это сделает печень еще нежнее.

Подавайте с картофельным пюре, макаронами или гречкой. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили салат «Ходовой» с печенью и маринованными огурцами! Простой и питательный.

печень
ужин
обед
мясо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
