15 августа 2025 в 09:00

Салат «Ходовой» с печенью и маринованными огурцами! Простой и питательный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Ходовой» с печенью и маринованными огурцами! Этот сытный салат с нежной печенью, хрустящими овощами и пикантными нотками маринованных огурцов станет настоящим открытием для любителей оригинальных вкусов. Идеальное сочетание ингредиентов делает блюдо одновременно легким и питательным.

Ингредиенты

  • Говяжья печень — 600 г
  • Соевый соус — 50 мл
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Морковь — 2 средние
  • Лук репчатый — 2 головки
  • Маринованные огурцы — 2–3 шт
  • Майонез — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки
  • Черный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Печень очистите от пленок и нарежьте тонкой соломкой. Замаринуйте в соевом соусе на 15 минут. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте кубиками. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и пассеруйте 2–3 минуты. На отдельной сковороде быстро обжарьте печень (3–4 минуты), в конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и горчицу, перемешайте.
  2. Маринованные огурцы нарежьте тонкой соломкой. В глубокой миске соедините все компоненты: печень, овощную зажарку, огурцы. Добавьте майонез и черный перец по вкусу, аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут перед подачей — это позволит вкусам гармонично соединиться.

Ранее мы готовили салат из духовки! Невероятное летнее блюдо с баклажанами и перцем.

