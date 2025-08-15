Салат «Ходовой» с печенью и маринованными огурцами! Простой и питательный

Салат «Ходовой» с печенью и маринованными огурцами! Этот сытный салат с нежной печенью, хрустящими овощами и пикантными нотками маринованных огурцов станет настоящим открытием для любителей оригинальных вкусов. Идеальное сочетание ингредиентов делает блюдо одновременно легким и питательным.
Ингредиенты
- Говяжья печень — 600 г
- Соевый соус — 50 мл
- Горчица — 1 ч. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Морковь — 2 средние
- Лук репчатый — 2 головки
- Маринованные огурцы — 2–3 шт
- Майонез — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
- Черный перец — по вкусу
Приготовление
- Печень очистите от пленок и нарежьте тонкой соломкой. Замаринуйте в соевом соусе на 15 минут. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте кубиками. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и пассеруйте 2–3 минуты. На отдельной сковороде быстро обжарьте печень (3–4 минуты), в конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и горчицу, перемешайте.
- Маринованные огурцы нарежьте тонкой соломкой. В глубокой миске соедините все компоненты: печень, овощную зажарку, огурцы. Добавьте майонез и черный перец по вкусу, аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут перед подачей — это позволит вкусам гармонично соединиться.
