Салат «Ходовой» с печенью и маринованными огурцами! Простой и питательный

Салат «Ходовой» с печенью и маринованными огурцами! Этот сытный салат с нежной печенью, хрустящими овощами и пикантными нотками маринованных огурцов станет настоящим открытием для любителей оригинальных вкусов. Идеальное сочетание ингредиентов делает блюдо одновременно легким и питательным.

Ингредиенты

Говяжья печень — 600 г

Соевый соус — 50 мл

Горчица — 1 ч. л.

Чеснок — 3 зубчика

Морковь — 2 средние

Лук репчатый — 2 головки

Маринованные огурцы — 2–3 шт

Майонез — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Черный перец — по вкусу

Приготовление

Печень очистите от пленок и нарежьте тонкой соломкой. Замаринуйте в соевом соусе на 15 минут. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте кубиками. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и пассеруйте 2–3 минуты. На отдельной сковороде быстро обжарьте печень (3–4 минуты), в конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и горчицу, перемешайте. Маринованные огурцы нарежьте тонкой соломкой. В глубокой миске соедините все компоненты: печень, овощную зажарку, огурцы. Добавьте майонез и черный перец по вкусу, аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут перед подачей — это позволит вкусам гармонично соединиться.

