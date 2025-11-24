День матери
Рисовые крокеты, которые станут звездой вашего стола: простая закуска из доступных продуктов с эффектным вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Иногда для праздничного вау-эффекта не нужны сложные блюда — достаточно простой идеи, воплощенной с душой. Эти рисовые крокеты с крабовыми палочками выходят нежными внутри и хрустящими снаружи, а в тандеме с сырным соусом они способны затмить любую закуску. Готовятся они совсем несложно, но выглядят так, словно вы провели на кухне полдня.

Сварите круглый рис до мягкости, а пока он остывает, сделайте легкий соус: взбейте творожный сыр, свежий базилик и ложку оливкового масла до пышной текстуры. Крабовые палочки порубите, смешайте с тертой моцареллой и добавьте немного базилика для аромата.

Соедините все с рисом, вбейте одно яйцо и несколько желтков, тщательно вымесите. Скатайте небольшие шарики, обваляйте их в муке, затем во взбитых белках и панировочных сухарях. Обжарьте во фритюре до румяной корочки и подавайте горячими с соусом — закуска получится просто восхитительной.

