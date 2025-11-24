День матери
24 ноября 2025 в 11:00

Забудьте о ромовой бабе: эта нежнее и ароматнее! Польская пуншевая баба — идеальный десерт на новогодний стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется настоящего праздника, который останется не только в памяти, но и на вкусовых рецепторах, стоит обратиться к классике. Польская пуншевая баба — это тот самый десерт, который не оставляет равнодушным. Воздушная, нежная, пышная, с яркой апельсиновой ноткой и тонким ароматом коньяка, она действительно способна доставить безмерное удовольствие. Этот десерт идеален для особых случаев: дней рождений, праздничных ужинов или просто для того, чтобы сделать обычный день немного прекраснее. Его текстура напоминает облако, а насыщенная пропитка придает пикантную глубину.

Для теста подогрейте 125 мл молока, растворите в нем 20 г дрожжей и 1 ч. л. сахара. Просейте 250 г муки, добавьте 50 г сахара, цедру одного апельсина, щепотку соли, 2 яйца и опару. Замесите тесто, добавляя постепенно 100 г мягкого сливочного масла. Выбейте его о стол до гладкости, дайте подойти в тепле 1,5–2 часа. Выпекайте в смазанной форме при 180 °C 25–30 минут. Для пропитки смешайте 125 мл воды, 125 мл апельсинового сока, 120 г сахара, проварите 5 минут. Охладив, добавьте 1 ст. л. лимонного сока и 120 мл коньяка. Готовую бабу обильно пропитайте. Для глазури смешайте 100 г сахарной пудры с 1 ст. л. горячей воды и 1 ст. л. коньяка, полейте десерт. Дайте пропитаться 8 часов для идеального вкуса.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

