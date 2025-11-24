Названа возможная причина взрыва в бизнес-центре в Баку Взрыв в Баку мог произойти из-за утечки газа

Причиной взрыва в здании бизнес-центра в Баку может быть утечка газа, сообщил журналистам его владелец Абульфат Алиев. По информации ТАСС, рабочие могли повредить линию газоснабжения.

Здание, где произошел взрыв, не было подключено к линии газоснабжения. На прилегающей территории ведутся дорожные работы, под ней проходит газовая линия. Возможно, техника, работающая на строительстве, повредила линию, и газ просочился в здание, — подчеркнул Алиев.

Владелец здания заявил, что газ якобы скопился в подвале. При этом взрыв произошел утром, когда работник включил свет, рассказал Алиев. Отмечается, что инцидент случился в Наримановском районе столицы.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел в здании бизнес-центра AFEN Plaza. По предварительной информации, пострадали семь человек, они получили множественные травмы. Их доставили в Клинический медицинский центр. Предварительно, зафиксированы разрушения с первого по пятый этаж шестиэтажного строения.

