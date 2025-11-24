День матери
Салат с крабовыми палочками и тунцом — просто, сытно и необычно. Готовлю и на Новый год, и на вкусный ужин

Салат с крабовыми палочками и тунцом — просто, сытно и необычно. Готовлю и на Новый год, и на вкусный ужин. Попробовала это сочетание — и теперь это моя палочка-выручалочка для быстрого ужина или внезапных гостей! Нежнейший тунец, крабовые палочки и хрустящие огурчики создают идеальную гармонию вкуса. Готовится за 15 минут — а впечатляет как ресторанное блюдо!

Берем: тунец консервированный — 1 банка (250 г), крабовые палочки — 200 г, яйца — 3 шт., огурцы свежие — 2 шт., зеленый лук — 2–3 пера, майонез — 3–4 ст. л., соль и перец по вкусу. Тунца разминаем вилкой, предварительно слив жидкость. Крабовые палочки режем кружочками, вареные яйца и огурцы — аккуратными кубиками. Зеленый лук шинкуем помельче.

Соединяем все ингредиенты в глубокой миске, заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу. Даем настояться 15–20 минут в холодильнике — и можно подавать! Маленький секрет: для пикантности можно добавить чайную ложку горчицы в майонез или немного измельченного чеснока. Этот салат хорош и сам по себе, и с тостами из зернового хлеба.

Ранее мы готовили простой и вкусный салат «Емеля». Подойдет и на Новый год, и на вкусный обед.

