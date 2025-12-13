Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Маринад для самого вкусного тунца в жизни — так рыбу готовят повара в Азии: все проще, чем кажется

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подаю такого тунца на большом блюде с овощами-гриль — выглядит эффектно, а готовится так быстро, что остается время на общение. Идеально для внезапных гостей или особого вечера.

Для приготовления этого стремительного ужина мне понадобится: свежие стейки тунца (2 шт., около 300–400 г), соевый соус (3 ст. л.), кунжутное масло (2 ст. л.), семена кунжута (2 ст. л.), мед (1 ч. л.), свежий имбирь (кусочек 2–3 см), зеленый лук (2–3 стрелки), растительное масло для жарки.

Начинаю с подготовки маринада: в небольшой миске смешиваю соевый соус, кунжутное масло и мед. Имбирь очищаю и натираю на мелкой терке прямо в маринад — это даст максимальный аромат. Стейки тунца промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и слегка смазываю получившимся маринадом. На сухой сковороде поджариваю кунжутные семена до золотистого цвета и насыщенного аромата — примерно 2–3 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Пересыпаю в тарелку. Теперь самое важное: разогреваю сковороду-гриль или обычную сковороду с толстым дном на сильном огне до состояния «почти дымно». Смазываю растительным маслом. Выкладываю стейки тунца и обжариваю ровно по 1–1,5 минуты с каждой стороны для medium rare или по 2 минуты для более прожаренного варианта. Рыба должна остаться сочной внутри. Готовые стейки выкладываю на тарелки, обильно поливаю оставшимся маринадом, посыпаю поджаренным кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком. Подаю немедленно с отварным рисом или салатом из свежих овощей.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

