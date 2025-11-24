Мой секрет нежного печенья: заменяю муку и добавляю творог — нежное ПП-лакомство меньше чем за полчаса

Это печенье собирается за 10 минут, а выпекается еще 15. Идеальный вариант, когда хочется чего-то свежеиспеченного и домашнего, но нет времени на сложные рецепты.

2 яичных белка взбиваю с 50 г сахарозаменителя (или другого подсластителя). Добавляю 400 г творога 1,8%, 10–15 г разрыхлителя и цедру половины лимона, предварительно ошпаренную кипятком и натертую на мелкой терке. Тщательно перемешиваю.

В творожную массу добавляю 100 г овсяных хлопьев — чем больше хлопьев, тем плотнее будет тесто. Формирую печенье: беру порцию теста, внутрь кладу несколько ягод клюквы, скатываю в шарик и обваливаю в кокосовой стружке. Выкладываю на противень с пергаментом и выпекаю при 180–200 °C до золотистого цвета.

