День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 09:19

Мой секрет нежного печенья: заменяю муку и добавляю творог — нежное ПП-лакомство меньше чем за полчаса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это печенье собирается за 10 минут, а выпекается еще 15. Идеальный вариант, когда хочется чего-то свежеиспеченного и домашнего, но нет времени на сложные рецепты.

2 яичных белка взбиваю с 50 г сахарозаменителя (или другого подсластителя). Добавляю 400 г творога 1,8%, 10–15 г разрыхлителя и цедру половины лимона, предварительно ошпаренную кипятком и натертую на мелкой терке. Тщательно перемешиваю.

В творожную массу добавляю 100 г овсяных хлопьев — чем больше хлопьев, тем плотнее будет тесто. Формирую печенье: беру порцию теста, внутрь кладу несколько ягод клюквы, скатываю в шарик и обваливаю в кокосовой стружке. Выкладываю на противень с пергаментом и выпекаю при 180–200 °C до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти домашние конфеты заменили нам магазинные десерты — готовлю с миндалем и без сахара
Общество
Эти домашние конфеты заменили нам магазинные десерты — готовлю с миндалем и без сахара
Легкий фруктовый салат для тех, кто не хочет проводить у плиты полдня: яркое блюдо, которое украсит праздничный стол без лишних хлопот
Общество
Легкий фруктовый салат для тех, кто не хочет проводить у плиты полдня: яркое блюдо, которое украсит праздничный стол без лишних хлопот
В Госдуме раскрыли результаты ограничений звонков в Telegram и WhatsApp
Общество
В Госдуме раскрыли результаты ограничений звонков в Telegram и WhatsApp
Секрет батата с хрустящей корочкой: нужен лишь чеснок и розмарин
Семья и жизнь
Секрет батата с хрустящей корочкой: нужен лишь чеснок и розмарин
Сосиски, которые уже не назовешь обычными: ароматный соус и простая технология превращают привычный продукт в полноценное блюдо
Общество
Сосиски, которые уже не назовешь обычными: ароматный соус и простая технология превращают привычный продукт в полноценное блюдо
еда
выпечка
печенье
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бульдог попал на операционный стол из-за трусов хозяйки
В России сократились продажи электроники
«Большая потеря»: Черчесов о смерти Симоняна
Стало известно о стихийном дезертирстве украинцев в Запорожской области
Оператор РЭБ раскрыл, как изменили тактику дроноводы ВСУ
В Пакистане выросло число жертв атаки террористов на штаб-квартиру полиции
«Выдающийся форвард»: ветеран ЦСКА высказался о смерти Симоняна
«Потеряли икону»: умер звезда фильмов ужасов
Россиянам раскрыли главные принципы финансовой обороны
Экс-сотрудница предприятия ТЭК попала в скандал с вымогательством
Рабочие вставили в задний проход 15-летнего коллеги шланг и убили его
Умерла пани Зося из «Кабачка „13 стульев“»
Ликвидация двух террористов при задержании в Алтайском крае попала на видео
В МИД РФ напомнили о неочевидном последствии наемничества на Украине
Банда детей напала на женщину с сыном и дочерью
Ямальские рыболовы-проныры озолотились на консервах
Женщина отбилась от медведя и спряталась в лесу на всю ночь
Закуска на праздничный стол: готовим веганский деликатес без хлопот
Мужчина и женщина погибли при возгорании в доме в российской деревне
В Подмосковье собачник жестоко расправился с соседским псом
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.