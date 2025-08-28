Полезная альтернатива бутербродам за 5 минут: конвертики из лаваша

Конвертики из лаваша с сыром и ветчиной — это полезная альтернатива бутербродам на завтрак, которая готовится за 5 минут. Лаваш дает приятную золотистую корочку, а начинка остается сочной и ароматной.

Рецепт: разрежьте 2 листа лаваша на 4 части каждый. На каждую часть положите по ломтику ветчины, 1 ст. л. тертого сыра и немного рубленого укропа. Заверните конвертиком, смажьте взбитым яйцом для румяности. Обжарьте на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны до хруста или запеките в духовке 5 минут при 200°C.

Подавайте горячими со сметаной или овощами — эти конвертики получаются менее калорийными, чем бутерброды, но более сытными и вкусными. Идеальный вариант для полезного завтрака или перекуса.

