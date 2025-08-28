День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:46

Полезная альтернатива бутербродам за 5 минут: конвертики из лаваша

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Конвертики из лаваша с сыром и ветчиной — это полезная альтернатива бутербродам на завтрак, которая готовится за 5 минут. Лаваш дает приятную золотистую корочку, а начинка остается сочной и ароматной.

Рецепт: разрежьте 2 листа лаваша на 4 части каждый. На каждую часть положите по ломтику ветчины, 1 ст. л. тертого сыра и немного рубленого укропа. Заверните конвертиком, смажьте взбитым яйцом для румяности. Обжарьте на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны до хруста или запеките в духовке 5 минут при 200°C.

Подавайте горячими со сметаной или овощами — эти конвертики получаются менее калорийными, чем бутерброды, но более сытными и вкусными. Идеальный вариант для полезного завтрака или перекуса.

Ранее стало известно, как на замену сырникам приготовить творожные шарики в духовке за 15 минут.

лаваш
рецепты
завтраки
ветчина
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горничную в Сингапуре наказали за тайные подработки в домах местных жителей
Альпинист оценил поведение напарника, оставившего Наговицыну в горах одну
В подмосковном Фрязино вспыхнул пожар в кабине водителя КамАЗ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.