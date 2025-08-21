Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 05:31

Яичные маффины с начинкой: насыщают на полдня, готовятся за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яичные маффины с начинкой — это идеальный завтрак, где нежная воздушная текстура яиц сочетается с пикантной ветчиной и тягучей сырной начинкой. Вкус — насыщенный сливочный. Золотистая хрустящая корочка сверху.

Для приготовления шести порций взбейте 4 яйца с 50 мл молока, щепоткой соли и перца. Форму для маффинов смажьте маслом, выложите в каждую ячейку по 1 ст. л. нарезанной кубиками ветчины и 1 ст. л. тертого сыра. Залейте яичной смесью на 3/4 объема, сверху посыпьте еще сыром. Выпекайте 15 минут при 180 °C до румяной корочки.

Эти маффины насыщают на полдня, хороши как горячими, так и холодными. А на их приготовление с учетом нарезки овощей у вас уйдет не больше 20 минут!

маффины
завтраки
яйца
кексы
Дарья Иванова
Д. Иванова
