28 августа 2025 в 05:00

Пита — лепешки-кармашки под любую начинку! Надуваются сами — 3 ингредиента

Пита — лепешки-кармашки под любую начинку! Всего 3 ингредиента! Надувающиеся на сковороде питы с воздушным кармашком внутри — настоящее кулинарное волшебство. Идеальная основа для домашнего фастфуда, полезных перекусов и праздника вкуса для всей семьи.

Ингредиенты

  • Мука пшеничная — 350 г
  • Вода горячая — 200 мл
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Мука для подпыла — 20 г

Приготовление

  1. Просейте муку в глубокую миску, в горячей воде растворите соль. Постепенно вливайте воду в муку, добавьте растительное масло и замесите эластичное тесто. Накройте тесто полотенцем и оставьте отдыхать 20 минут. Разделите тесто на 8 равных частей, скатайте из каждой аккуратные шарики и оставьте под полотенцем еще на 10 минут. Стол обильно присыпьте мукой, раскатайте каждый шарик в круглую лепешку диаметром 16 см, сохраняя идеальную форму круга. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне, выложите лепешку и жарьте 1–2 минуты до появления пузырей и светлых пятен.
  2. Переверните и жарьте еще 1–2 минуты — в этот момент начнет формироваться кармашек. Снова переверните и дождитесь, когда лепешка полностью надуется шаром. Готовые питы накройте полотенцем, чтобы сохранили мягкость. Наполняйте кармашки мясом, овощами, соусами или используйте как домашний хлеб.

Ранее мы делились рецептом, с которым вы забудете о покупном лаваше. Оказывается, его просто готовить дома за копейки.

