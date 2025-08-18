Лаваш больше не покупаю — оказывается, его просто готовить дома за копейки

Лаваш больше не покупаю — оказывается, его просто готовить дома за копейки

Свежий, ароматный лаваш домашнего приготовления — это просто, быстро и намного вкуснее магазинного варианта. Всего несколько простых ингредиентов и полчаса времени — и у вас на столе мягкие, эластичные лепешки.

Для приготовления смешайте 350 г муки с 1 ч. л. соли, добавьте 2 ст. л. растительного масла и 200 мл кипятка. Быстро перемешайте ложкой, затем вымесите руками до гладкости. Дайте тесту отдохнуть 20 минут в пакете. Разделите на 9 частей, раскатайте в тонкие лепешки и обжарьте на сухой сковороде по минуте с каждой стороны. Готовый лаваш сбрызните водой, накройте пленкой и дайте полежать 10–15 минут — так он станет еще мягче.

Такой лаваш подходит для завтраков, обертываний и просто в качестве хлеба. Он долго остается свежим и мягким, а главное — вы точно знаете, из чего он приготовлен. Попробуйте — и магазинный лаваш больше не понадобится!

Ранее сообщалось о рецепте наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.