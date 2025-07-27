Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Диетические кабачковые оладьи — это легкий и полезный завтрак, где нежная текстура молодого кабачка сочетается с хрустящей золотистой корочкой. В них всего 65 ккал на 100 г, нет муки и масла.

Вкус поражает свежестью: сладковатые нотки кабачка подчеркиваются легкой пряностью чеснока и пикантностью сыра, а корочка из кунжута добавляет ореховый акцент.

Для приготовления натрите 1 средний кабачок (около 300 г), отожмите сок, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. овсяных отрубей, 30 г тертого сыра, 1 зубчик чеснока, щепотку соли и перца. Сформируйте оладьи, обваляйте в кунжуте и жарьте на антипригарной сковороде без масла по 3 минуты с каждой стороны под крышкой.

Готовые оладьи получаются воздушными внутри с аппетитной хрустящей корочкой — идеальный вариант для ПП-рациона.

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