08 сентября 2025 в 19:10

Наггетсы из кабачка — готовлю так, и от сочной курочки не отличишь

Эти веганские наггетсы из кабачка поражают своим вкусом и текстурой, максимально приближенной к классическим куриным наггетсам. Нежное сочное содержимое и хрустящая золотистая корочка делают блюдо идеальной альтернативой для тех, кто придерживается растительного питания. Простой рецепт позволяет быстро приготовить полезную закуску, которая понравится и взрослым, и детям.

2 средних кабачка натирают на крупной терке, солят и оставляют на 10 минут для выделения сока. Отжимают лишнюю жидкость. Добавляют 3 ст. л. нутовой муки, 2 ст. л. кукурузного крахмала, 1 ч. л. чесночного порошка, 1 ч. л. паприки, соль и перец по вкусу. Формируют небольшие котлетки, обваливают в панировочных сухарях. Выпекают на пергаменте при 200 °C 20–25 минут до золотистой корочки, перевернув на половине времени.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

