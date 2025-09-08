Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Рыба в золотой шубке — это нежное запеченное филе под хрустящей сырной корочкой с овощами. Блюдо сочетает в себе легкость рыбы, сочность моркови и лука, а также аппетитную румяную верхушку из сыра. Такой способ приготовления сохраняет сочность филе и создает интересную текстуру, делая блюдо полезным и сытным.

700 г филе хека или другой белой рыбы нарезают порционными кусками, солят и перчат. Выкладывают в форму, смазанную растительным маслом. Сверху распределяют 2 натертые на крупной терке моркови и 2 луковицы, нарезанные кольцами. Заливают 200 г сметаны 10% жирности и посыпают 80 г тертого голландского сыра. Запекают в разогретой до 170 °C духовке 30 минут до золотистой корочки.

Подают горячим с легким овощным салатом или отварным картофелем.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

