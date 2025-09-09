Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 07:35

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 сентября: инфографика

Фото: МО РФ

В ночь на 9 сентября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«15 БПЛА – над акваторией Черного моря, семь БПЛА – над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Краснодарского края, один БПЛА – над территорией Тамбовской области, один БПЛА – над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

атаки
БПЛА
СВО
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 сентября
Юрий Антонов оставил поклонников без концертов из-за одной проблемы
В Иркутской области автомобиль чуть не сгорел из-за стиральной машины
Назван альтернативный способ экономить на ремонте квартиры
Творожные кексы без выпечки — готовятся за 10 минут: полезно, очень вкусно!
ВСУ вербуют убийц, трагический обстрел Сочи: новости СВО к утру 9 сентября
Боксер Дрозд назвал преимущества спортсменов в Госдуме
Военэксперт раскрыл ситуацию в донецком Кировске
Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова в Москве согласился с арестом
Кадыров раскрыл подробности «удара возмездия» по генштабу ВСУ в Киеве
На пляже в Испании нашли акулу со следами зубов неизвестного хищника
Здоровье, тайные сын и дочь, поддержка СВО: как живет Юрий Антонов
«Как все люди»: в Кремле раскрыли, как Путин празднует день рождения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 сентября: инфографика
В России определили единое время для изучения школьных предметов
Россиянам дали совет, в какое время года лучше искать новую работу
Роспатент не будет регистрировать товарный знак певца SHAMAN
Свыше 30 беспилотников заметили в небе над Россией ночью
Отца отравившихся детей из Красной Сопки признали виновным
Кусочек лета в банке: маринованные грибы с мандарином
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.