Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 сентября: инфографика

В ночь на 9 сентября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«15 БПЛА – над акваторией Черного моря, семь БПЛА – над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Краснодарского края, один БПЛА – над территорией Тамбовской области, один БПЛА – над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении ведомства.