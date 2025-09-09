Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 08:00

Боксер Дрозд назвал преимущества спортсменов в Госдуме

Боксер Дрозд: спортсмены знают цену деньгам и знают нужды людей

Григорий Дрозд Григорий Дрозд Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд в разговоре с NEWS.ru назвал плюсы спортсменов в Госдуме. По словам боксера, они понимают цену деньгам и знают, что нужно людям.

Спортсмены прекрасно понимают, что нужно людям: большинство из нас пришли из обычных семей, знают цену труду и деньгам. Я убежден, что именно такие люди обладают свежим взглядом и приносят реальную пользу. Люди считают, что спортсмены всю жизнь тренировались и не разбираются в политике. Это не так. Самое главное в этом деле — быть порядочным, честным и слушать свое сердце, — заявил Дрозд.

Ранее он назвал условие для возвращения на ринг. По словам боксера, это практически невозможно, но если это будет «разовая история», то за 200–300 миллионов рублей «можно было бы подумать».

До этого он рассказал, как победить абсолютного чемпиона мира Александра Усика с Украины. Он считает, что для этого нужна «просто драка». Дрозд отказался считать Усика лучшим тяжеловесом в истории. Боксер назвал ряд фамилий, кому украинец проиграл бы.

