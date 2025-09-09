Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 07:54

Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова в Москве согласился с арестом

Ахмаджон Курбонов Ахмаджон Курбонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов, подозреваемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве, согласился с содержанием в СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. При этом адвокат иностранца настаивал на избрании ему иной меры пресечения. Он аргументировал это тем, что Курбонов прежде не был судим, а также женат и имеет на иждивении двоих малолетних детей.

Курбонов А. А. У. не возражал против продления ареста, — говорится в документе.

Ранее появилась информация, что число фигурантов уголовного дела о теракте, унесшем жизнь Кириллова, достигло пяти человек. Помимо Курбонова, речь шла об Андрее Гедзике, Роберте Сафаряне, Батухане Точиеве и Рамазане Падиеве.

До этого Следственный комитет завершил основную стадию расследования по делу об убийстве Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. В ближайшее время материалы дела будут направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Москва
убийства
расследования
убийцы
аресты
СИЗО
Игорь Кириллов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 сентября
Юрий Антонов оставил поклонников без концертов из-за одной проблемы
В Иркутской области автомобиль чуть не сгорел из-за стиральной машины
Назван альтернативный способ экономить на ремонте квартиры
Творожные кексы без выпечки — готовятся за 10 минут: полезно, очень вкусно!
ВСУ вербуют убийц, трагический обстрел Сочи: новости СВО к утру 9 сентября
Боксер Дрозд назвал преимущества спортсменов в Госдуме
Военэксперт раскрыл ситуацию в донецком Кировске
Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова в Москве согласился с арестом
Кадыров раскрыл подробности «удара возмездия» по генштабу ВСУ в Киеве
На пляже в Испании нашли акулу со следами зубов неизвестного хищника
Здоровье, тайные сын и дочь, поддержка СВО: как живет Юрий Антонов
«Как все люди»: в Кремле раскрыли, как Путин празднует день рождения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 сентября: инфографика
В России определили единое время для изучения школьных предметов
Россиянам дали совет, в какое время года лучше искать новую работу
Роспатент не будет регистрировать товарный знак певца SHAMAN
Свыше 30 беспилотников заметили в небе над Россией ночью
Отца отравившихся детей из Красной Сопки признали виновным
Кусочек лета в банке: маринованные грибы с мандарином
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.