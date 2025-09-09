Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова в Москве согласился с арестом

Гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов, подозреваемый в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве, согласился с содержанием в СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. При этом адвокат иностранца настаивал на избрании ему иной меры пресечения. Он аргументировал это тем, что Курбонов прежде не был судим, а также женат и имеет на иждивении двоих малолетних детей.

Курбонов А. А. У. не возражал против продления ареста, — говорится в документе.

Ранее появилась информация, что число фигурантов уголовного дела о теракте, унесшем жизнь Кириллова, достигло пяти человек. Помимо Курбонова, речь шла об Андрее Гедзике, Роберте Сафаряне, Батухане Точиеве и Рамазане Падиеве.

До этого Следственный комитет завершил основную стадию расследования по делу об убийстве Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. В ближайшее время материалы дела будут направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.