Благодаря этой запеканке дети стали есть белую рыбу: с минтаем и картошкой

Картофель с минтаем под сырной корочкой — это идеальное блюдо для сытного семейного ужина, которое готовится в духовке без лишних хлопот. Благодаря этой запеканке дети стали есть белую рыбу.

Секрет успеха в слоеной подаче: на дно формы выложите 1 кг картофеля, нарезанного тонкими кружочками, посолите, поперчите и сбрызните растительным маслом. Сверху разместите 500 г филе минтая, предварительно натертого солью и специями для рыбы. Залейте все сливочным соусом (200 мл сливок, 2 яйца, 50 г тертого сыра, зелень) и посыпьте сверху еще 100 г тертого сыра. Запекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистой сырной корочки и мягкости картофеля.

Блюдо получается сочным и ароматным: нежная рыба буквально тает во рту, картофель пропитывается сливочно-рыбным соком, а хрустящая сырная корочка добавляет пикантности. Подавайте сразу из духовки с зеленым салатом — это беспроигрышный вариант, который оценят даже те, кто обычно не любит рыбу!

