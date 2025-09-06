Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 17:46

Благодаря этой запеканке дети стали есть белую рыбу: с минтаем и картошкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофель с минтаем под сырной корочкой — это идеальное блюдо для сытного семейного ужина, которое готовится в духовке без лишних хлопот. Благодаря этой запеканке дети стали есть белую рыбу.

Секрет успеха в слоеной подаче: на дно формы выложите 1 кг картофеля, нарезанного тонкими кружочками, посолите, поперчите и сбрызните растительным маслом. Сверху разместите 500 г филе минтая, предварительно натертого солью и специями для рыбы. Залейте все сливочным соусом (200 мл сливок, 2 яйца, 50 г тертого сыра, зелень) и посыпьте сверху еще 100 г тертого сыра. Запекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистой сырной корочки и мягкости картофеля.

Блюдо получается сочным и ароматным: нежная рыба буквально тает во рту, картофель пропитывается сливочно-рыбным соком, а хрустящая сырная корочка добавляет пикантности. Подавайте сразу из духовки с зеленым салатом — это беспроигрышный вариант, который оценят даже те, кто обычно не любит рыбу!

Ранее стало известно, как приготовить фаршированную скумбрию: праздничное блюдо из бюджетной рыбы.

запеканки
минтай
рецепты
рыбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России раскрыли неизвестные подробности обнаружения гида Мельникова
Стали известны детали прошения Митволя о помиловании
Акула напала на опытного серфера в 100 метрах от берега
В США предупредили Европу об опасной стратегии против России
«Важно сказать»: Зеленскому раскрыли глаза на позицию России по Украине
Названо условие, при котором Европа согласится ввести войска на Украину
В Госдуме отреагировали на появление мемов про мессенджер Max
Новый российский багги «Штурм» прошел испытания
Российская чиновница сравнила население с тараканами
В России создадут официальный список блюд русской кухни: войдет ли борщ?
Банк заменил сотрудницу на ИИ, который она обучила
Семьи из 12 регионов России удостоились ордена «Родительская слава»
Попытка девушек потушить горящее масло водой попала на видео
Экс-диспетчер ГБУ «Жилищник» задержана за финансирование терроризма
Кровавая луна откроет коридор затмений: когда наступит, где можно наблюдать
Генерал раскрыл, как Россия ответит на ввод 50 тысяч бойцов ЕС на Украину
Мощную авиабомбу нашли рядом с железной дорогой Москва — Петербург
Автомобилист наехал на двухлетнего ребенка-самокатчика под Иркутском
Захарова сравнила подходы России и Запада к развитию АТР
Чемпион мира по тхэквондо оказался членом банды вымогателей
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.