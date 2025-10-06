Минтай больше не жарю, готовлю фрикадельки: эту вкуснятину уплетают и дети, и взрослые

Минтай больше не жарю, готовлю фрикадельки: эту вкуснятину уплетают и дети, и взрослые

Минтай больше не жарю, готовлю фрикадельки. Эту вкуснятину уплетают и дети, и взрослые. Попробуйте этот рецепт — и вы убедитесь, что даже простая рыба может стать шедевром!

Рецепт: пропустите через мясорубку 500 г филе минтая, 1 луковицу и 2 ломтика белого хлеба, размоченного в молоке. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. манной крупы, соль, перец и мелко нарубленный укроп. Тщательно вымесите фарш и оставьте на 15 минут для набухания манки. Сформируйте небольшие шарики, выложите в смазанную маслом форму для запекания. Сбрызните фрикадельки оливковым маслом и запекайте при 180°C 25–30 минут до золотистого цвета. Для сочности можно добавить в форму 50 мл воды или бульона.

Вкус фрикаделек получается насыщенным: нежное мясо минтая тает во рту, хлеб придает воздушность, а запекание раскрывает аромат зелени. Подавайте блюдо с овощным рагу или картофельным пюре.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку с капустой и фаршем: ПП-ужин на 110 ккал, который можно есть даже ночью.